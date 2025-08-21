Charlotte, NC.- El Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg emite un aviso urgente de salud pública dirigido a todas las mujeres embarazadas y profesionales de la salud sobre el aumento del riesgo de sífilis congénita debido a la escasez nacional de Bicilina LA (penicilina G benzatínica). Bicilina LA es el único tratamiento recomendado y eficaz para la sífilis durante el embarazo.

“Todos los casos de sífilis congénita se pueden prevenir, pero es fundamental realizar las pruebas a tiempo y recibir el tratamiento adecuado”, declaró el Dr. Raynard Washington, Director de Salud. “La escasez nacional de Bicillin LA representa una grave amenaza para garantizar que todas las pacientes embarazadas reciban el tratamiento oportuno contra la sífilis. Instamos a todas las mujeres embarazadas a que se realicen la prueba de sífilis y tomen medidas para reducir el riesgo de exposición. Es igualmente imperativo que todos los profesionales de la salud reserven el Bicillin LA disponible solo para pacientes embarazadas”.

El condado Mecklenburg, al igual que gran parte de Carolina del Norte y del país, ha experimentado un aumento en las infecciones de sífilis, especialmente entre mujeres en edad fértil. Los informes de casos más recientes muestran una mejora en la reducción de las infecciones. Sin embargo, la escasez de tratamiento podría afectar el progreso futuro.

Si no se trata, la sífilis puede transmitirse de la madre al bebé durante el embarazo, lo que puede provocar ceguera, aborto espontáneo, parto prematuro y otras complicaciones de salud graves para el bebé, incluida la muerte fetal.

Salud Pública insta a todas las mujeres embarazadas a hacerse la prueba de sífilis en su primera consulta prenatal, durante el tercer trimestre y nuevamente al momento del parto, según lo exige la ley. Los profesionales de la salud deben priorizar el uso de Bicillin LA para las pacientes embarazadas y notificar al Departamento de Salud de inmediato si no pueden acceder al tratamiento.

Toda mujer que esté embarazada o que planee quedar embarazada debe practicar sexo seguro usando condones y limitando el número de parejas sexuales, buscar pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual de manera regular y, si se le diagnostica, buscar tratamiento de inmediato.

Las mujeres embarazadas o los proveedores de atención médica pueden llamar al Departamento de Salud Pública del Condado Mecklenburg si necesitan ayuda con pruebas de sífilis gratuitas o de bajo costo para pacientes embarazadas y sus parejas o ayuda para localizar el tratamiento con Bicillin en esta área.

Llame al 704-336-6500 o visite la página de pruebas de VIH/ITS para obtener más información o programar una cita.

