Retiran la recomendación de vacunar contra el Covid-19 a niños y embarazadas

Washington.- La administración de Donald Trump anunció el retiro de la recomendación de la vacunación contra el Covid-19 en niños sanos y mujeres embarazadas.

Así lo dio a conocer el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., en un video publicado en las redes sociales, en la que indicó que “la vacuna contra la COVID-19 para niños y mujeres embarazadas sanos se ha eliminado del calendario de vacunación recomendado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades”.

“Es cuestión de sentido común y buena base científica. Estamos un paso más cerca de cumplir la promesa de Donald Trump de que Estados Unidos vuelva a ser saludable”, afirmó.

Today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from @CDCgov recommended immunization schedule. Bottom line: it’s common sense and it’s good science. We are now one step closer to realizing @POTUS’s promise to Make America Healthy Again. pic.twitter.com/Ytch2afCLP

— Secretary Kennedy (@SecKennedy) May 27, 2025