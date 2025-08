El Charlotte FC ficha al defensa inglés Harry Toffolo

Charlotte, NC.- El Charlotte FC anunció la contratación del defensa inglés Harry Toffolo por tres años y medio con opción a renovarlo en 2029, a la espera de la obtención de su certificado de transferencia internacional (ITC) y su visa P-1. Toffolo, lateral izquierdo, jugó las últimas tres temporadas con el Nottingham Forest de la Premier League inglesa. Ocupará un puesto en la plantilla internacional.

