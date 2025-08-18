Acusan a un hombre por fraude de naturalización vinculado a abusos sexuales infantiles

Raleigh, NC. – El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) acusó a un hombre originario de Liberia por fraude de naturalización, en Carolina del Norte.

A través de un comunicado identificó al detenido como Cyril Domaquik Clemens, de 71 años, quien era ciudadano estadounidense originario de Liberia.

Detallaron que de acuerdo con la fiscalía federal para el Distrito Este de Carolina del Norte, Clemens mintió en su solicitud de naturalización al negar haber cometido delitos sexuales.

Asimismo, destacaron que pese a ello, obtuvo la ciudadanía en febrero de 2021. Posteriormente, en 2023, fue condenado en Durham (NC) por tres cargos de libertades indecentes con un menor, tras confesar que abusó sexualmente de una niña durante más de una década.

Ver más: ICE confirma condena de «peligrosos criminales» en NC

Enfrenta 30 años de prisión

En este sentido, USCIS precisó que, si es declarado culpable de fraude de naturalización, Clemens enfrenta hasta 30 años de prisión y la revocación automática de su ciudadanía.

Por otro lado, señalaron que el caso es parte de Operation False Haven, una iniciativa conjunta de agencias federales para detectar delincuentes sexuales y otros criminales que obtuvieron la ciudadanía mediante fraude.

“Nadie que intente ocultar crímenes de esta magnitud podrá refugiarse en el sistema de inmigración estadounidense”, señaló un vocero del Departamento de Justicia.

Las autoridades recordaron que los cargos son meras acusaciones y Clemens se presume inocente hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Video: Hondureña con 28 años en EE UU “Nos sentimos destrozados”