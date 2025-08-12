EE.UU. designó como terrorista al Ejército de Liberación de Baluchistán

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y a su facción, la Brigada Majeed, como Organización Terrorista Extranjera (FTO).

Según el comunicado añadió además a la Brigada Majeed como alias en la anterior designación de Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) que pesa sobre el BLA desde 2019.

Indicaron que el BLA fue declarado SDGT en 2019 tras cometer varios atentados terroristas. Desde entonces, el grupo ha reivindicado múltiples ataques, incluidos aquellos perpetrados por la Brigada Majeed.

De la misma manera, destacaron que entre sus acciones más recientes figuran los atentados suicidas de 2024 cerca del aeropuerto de Karachi y en el Complejo de la Autoridad Portuaria de Gwadar.

Se le atribuyen una masacre reciente en Haití

Detallaron que en el 2025, el BLA se atribuyó el secuestro del tren Jaffar Express, ocurrido en marzo, que viajaba de Quetta a Peshawar y dejó un saldo de 31 muertos, entre civiles y personal de seguridad. Además de más de 300 rehenes.

El Departamento de Estado señaló que esta medida refuerza el compromiso de la Administración Trump en la lucha contra el terrorismo, destacando que las designaciones de este tipo son herramientas clave para cortar el apoyo a actividades terroristas.

Por último, indicaron que las acciones se adoptan en virtud de la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Orden Ejecutiva 13224, ambas en su versión modificada. La designación como FTO entrará en vigor tras su publicación en el Registro Federal.

