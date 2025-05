OFAC anunció sanciones a dos altos funcionarios del Hizbulá

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció las sanciones de dos altos funcionarios del Hizbulá y dos facilitadores financieros.

A través de un comunicado, detalló que la investigación se debe a “su papel en la coordinación de transferencias financieras para Hizbulá. Estos individuos, con sede en Líbano e Irán, colaboran estrechamente con la cúpula de Hizbulá para enviar dinero al grupo procedente de donantes extranjeros. Estas donaciones representan una parte significativa del presupuesto general del grupo terrorista”.

“Además de gestionar y procesar la financiación para Hizbulá en Líbano, uno de ellos es responsable de supervisar la actividad financiera de los grupos alineados con Hizbulá en todo el mundo”.

Al respecto, el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, señaló que “la medida subraya el amplio alcance global de Hizbulá a través de su red de donantes y simpatizantes terroristas, especialmente en Teherán”.

Ver más: DoorDash amplía su colaboración de entrega con drones con Wing en Charlotte

“Como parte de nuestros esfuerzos continuos para abordar el apoyo de Irán al terrorismo, el Tesoro seguirá intensificando la presión económica sobre las figuras clave del régimen iraní y sus aliados que facilitan estas actividades letales”, acotó.

En este sentido, la OFAC detalló que Mu’in Daqiq Al-‘Amili (Al-‘Amili) es un alto representante de Hezbolá en Qom, Irán, con vínculos con altos funcionarios de Hezbolá y su Departamento de Relaciones Exteriores desde al menos 2001.

“Al-‘Amili participó en la coordinación de la entrega de pagos en efectivo desde Irán a altos funcionarios financieros de Hezbolá en el Líbano, trabajando directamente para la oficina del difunto Secretario General de Hezbolá, Hassan Nasrallah”, acotó.

Asimismo, destacaron que el ciudadano Fadi Nehme (Nehme) es “contador y socio comercial del jefe de la Unidad Central de Finanzas de Hizbulá, Ibrahim Ali Daher (Daher), quien fue designado por la OFAC el 11 de mayo de 2021 por su función de supervisión del presupuesto y los gastos generales de Hizbulá, incluyendo la financiación de las operaciones terroristas y actividades malignas del grupo”.

Today, the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control is targeting two senior Hizballah officials and two financial facilitators for their roles in coordinating financial transfers for Hizballah.

These individuals, based in Lebanon and Iran, work closely with…

— Treasury Department (@USTreasury) May 15, 2025