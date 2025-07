Charlotte, NC.- El centrocampista español del Charlotte FC, Pep Biel, fue nombrado al Equipo de la Jornada de la MLS para la jornada 26 tras una actuación con tres goles el sábado por la noche contra el Atlanta United. Biel ha sido nombrado al Equipo de la Jornada cinco veces esta temporada y tres veces en las últimas cuatro jornadas. Wilfried Zaha se unió a Biel en la banca tras una actuación con dos goles.

Pep Biel has been named to the @MLS Team of the Matchday Starting XI! pic.twitter.com/dXnO2iWvmm

