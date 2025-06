EE.UU. confirmó que base militar en Qatar fue atacada por Irán

Qatar.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump confirmó que Irán atacó el lunes 23 de junio las bases militares estadounidenses en Qatar.

A través de sus redes sociales, el primer mandatario detalló que «Irán ha respondido oficialmente a nuestra destrucción de sus instalaciones nucleares con una respuesta muy débil, algo que esperábamos y que hemos contrarrestado con gran eficacia”.

Explicó que durante el reciente ataque “se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante”.

