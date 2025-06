EE.UU. piden a sus ciudadanos extrema precaución tras los ataque a Irán

Washington.- El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alerta máxima a sus ciudadanos en todo el mundo, tras los ataques que se ejecutaron el fin de semana a las bases nucleares de Irán.

A través de un comunicado indicaron que “el conflicto entre Israel e Irán ha provocado interrupciones en los viajes y el cierre periódico del espacio aéreo en Oriente Medio”.

Worldwide Caution: The conflict between Israel and Iran has resulted in disruptions to travel and periodic closure of airspace across the Middle East. There is the potential for demonstrations against U.S. citizens and interests abroad. The Department of State advises U.S.… pic.twitter.com/PXJCvSHNxy — Travel – State Dept (@TravelGov) June 22, 2025

“Existe la posibilidad de manifestaciones contra ciudadanos e intereses estadounidenses en el extranjero” advirtió.

En este sentido, el Departamento de Estado recomendó a los ciudadanos estadounidenses de todo el mundo que extremen las precauciones.

Trump quiere resolver esto pacíficamente

Asimismo, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que en una reciente entrevista que “nuestro interés nacional se centra en una sola cosa: que Irán no se acerque ni remotamente a la capacidad de fabricar armas nucleares. No van a acercarse ni remotamente a esa capacidad”.

Ver más: Trump anunció que podría llegar a un acuerdo con Harvard

“No hay operaciones militares planeadas ahora mismo contra Irán, a menos que se metan en problemas y ataquen a Estados Unidos o a sus intereses. En ese caso, tendrán un problema”, afirmó Rubio.

“There are no planned military operations right now against Iran unless they mess around and they attack American or American interests. Then they’re going to have a problem.” —@SecRubio pic.twitter.com/bYQKBPaLKu — Department of State (@StateDept) June 22, 2025

Por último, Rubio afirmó que el presidente Trump “quiere resolver esto diplomática y pacíficamente… Es muy simple: Reunámonos directamente, trabajemos en acuerdos que beneficien a Irán, en particular al pueblo iraní, y a la seguridad mundial y de Estados Unidos».

"@POTUS wants to resolve this diplomatically and peacefully… This is very simple: Let’s meet directly, let’s work on agreements that are good for Iran, good for the Iranian people in particular, good for the safety and security of the world and the United States.” —@SecRubio pic.twitter.com/AdGzknoqtU — Department of State (@StateDept) June 22, 2025

Datos de interés

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ejecutó el sábado 21 de junio tres ataques contra las tres bases nucleares contra Irán.

Durante un mensaje a la nación en la que estuvo acompañado por su vicepresidente, J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que Irán a escoger entre “paz o tragedia”.

“Esto no puede continuar. Habrá paz o una tragedia para Irán mucho mayor que la que hemos presenciado en los últimos ocho días”, afirmó Trump.

Video: Alerta: caen ventas de negocios hispanos en Gastonia