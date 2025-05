Rubio se reunió con los venezolanos liberados de la embajada de Argentina

Washington.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio se reunió con los dirigentes de la oposición venezolana que fueron extraídos de la embajada de Argentina en Venezuela.

A través de su cuenta en la red social X, Rubio que “es un honor reunirme con los valientes líderes de la oposición venezolana que fueron blanco de la represión y la tiranía de Maduro”.

“Su valentía inspira a todos los que trabajan por un futuro más democrático, especialmente tras la detención arbitraria de Juan Pablo Guanipa y más de 70 personas. EE.UU.”, afirmó Rubio.

Honored to meet with the brave Venezuelan opposition leaders who were targets of Maduro’s repression and tyranny. Their courage inspires all working towards more democratic futures, especially following the arbitrary arrest of @JuanPGuanipa and over 70 individuals. The U.S. will… pic.twitter.com/HehFzeFW9D

