Diagnostican a Joe Biden con un agresivo cáncer de próstata

Washington.- El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden fue diagnosticado con un «agresivo» cáncer de próstata, que ya hizo metástasis en los huesos.

La información la dio a conocer el portavoz del exmandatario, en donde explicó a varios medios de comunicación que “la semana pasada, el expresidente Joe Biden fue examinado por un nuevo hallazgo de un nódulo prostático tras experimentar un aumento de síntomas urinarios”.

De la misma manera, señaló que el viernes 23 de mayo, “se le diagnosticó cáncer de próstata, caracterizado por una puntuación de Gleason de 9 (Grupo de Grado 5) con metástasis ósea”, indica el comunicado.

“Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un manejo eficaz”, acotó el comunicado.

Además, el escrito indicó que «el presidente y su familia están revisando diferentes opciones de tratamiento con sus médicos».

Biden agradeció el apoyo brindado a su familia

Por otro lado, la mañana del lunes, el expresidente demócrata, Joe Biden utilizó sus redes sociales, para manifestar que «el cáncer nos afecta a todos. Como muchos de ustedes, Jill y yo hemos aprendido que somos más fuertes en los momentos difíciles. Gracias por levantarnos con amor y apoyo”.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU — Joe Biden (@JoeBiden) May 19, 2025

Es de mencionar, que tras el anuncio de la enfermedad de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que “Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación”.

Donald J. Trump Truth Social 05.18.25 05:32 PM EST Melania and I are saddened to hear about Joe Biden’s recent medical diagnosis. We extend our warmest and best wishes to Jill and the family, and we wish Joe a fast and successful recovery. — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 18, 2025

Mientras, que la excandidata presidencial Kamala Harris, destacó que “Doug y yo estamos tristes al enterarnos del diagnóstico de cáncer de próstata del presidente Biden. Lo tenemos presente, al Dr. Biden y a toda su familia en nuestros corazones y oraciones durante este momento”.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp — Kamala Harris (@KamalaHarris) May 18, 2025

“Joe es un luchador, y sé que afrontará este desafío con la misma fuerza, resiliencia y optimismo que siempre han definido su vida y liderazgo. Esperamos una pronta y completa recuperación”, afirmó Harris.

