Joe Biden criticó fuertemente al gobierno de Trump

Chicago.- El expresidente demócrata, Joe Biden criticó fuertemente al nuevo gobierno de Donald Trump, alertando la destrucción de Estados Unidos, en los últimos meses.

Estas declaraciones las ofreció en una rueda de prensa desde la ciudad de Chicago, alertó que las recientes medidas que ha ejecutado el republicano tan radicales han puesto en peligro los beneficios de los jubilados estadounidenses.

«En menos de 100 días, esta administración ha hecho tanto daño y tanta destrucción que es impresionante que haya sucedido tan pronto», afirmó Biden.

Joe Biden goes on a brain scrambled rant about Social Security 🤯 pic.twitter.com/gOz4fZ18zl

— DeVory Darkins (@devorydarkins) April 15, 2025