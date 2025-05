Acusan en EE.UU. a dos líderes del Cártel de Sinaloa

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a dos líderes del Cártel de Sinaloa acusados ​​de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico.

Así lo dio a conocer un comunicado, en donde indicó que esta “acusación formal revelada es la primera en el país que imputa a los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa por narcotráfico y apoyo material al terrorismo en relación con el tráfico de cantidades masivas de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína a Estados Unidos”.

En este sentido, detallaron que Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, están acusados ​​de narcotráfico, narcotráfico y lavado de dinero como líderes clave de la Organización Beltrán Leyva (OBL), una poderosa y violenta facción del Cártel de Sinaloa que se cree es la red de producción de fentanilo más grande del mundo.

Ver más: EE.UU. logra el mayor decomiso de fentanilo

“Pedro Inzunza Noriega colabora estrechamente con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, para producir y traficar agresivamente fentanilo a Estados Unidos, según ha alegado el gobierno. Documentos judiciales indican que padre e hijo lideran juntos una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo. En los últimos años, han traficado decenas de miles de kilogramos de fentanilo a Estados Unidos”, destacó el comunicado.

Sinaloa Cartel Leaders Charged with Narco-Terrorism, Material Support of Terrorism and Drug Trafficking https://t.co/FqcLx1C2Jc pic.twitter.com/7ENBzXhb6O

— US Attorney CAS (@SDCAnews) May 13, 2025