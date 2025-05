EE.UU. logra el mayor decomiso de fentanilo

Washington.- Autoridades federales anunciaron el mayor decomiso de fentanilo, logrando incautar 3 millones de pastillas al Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado publicado por el Departamento de Justicia, indicaron que durante el procedimiento lograron el arresto de 16 personas, así como también “dinero en efectivo, armas de fuego y vehículos en varios estados, desmantelando así una de las organizaciones de narcotráfico más grandes y peligrosas de la historia de Estados Unidos”.

Al respecto, la fiscal general Pamela Bondi, afirmó que “esta histórica incautación de drogas, liderada por la DEA, representa un golpe significativo contra el Cártel de Sinaloa, que elimina el veneno de nuestras calles y protege a los ciudadanos estadounidenses del flagelo del fentanilo”.

“El Departamento de Justicia seguirá trabajando con nuestros aliados en las fuerzas del orden para desmantelar todas las redes de cárteles que operan ilegalmente en Estados Unidos”, destacó.

Largest Fentanyl Bust in DEA History: Authorities Seize Over 400 Kilograms of Fentanyl in Record-Shattering Operation

🔗: https://t.co/w5AbjIrD99 pic.twitter.com/yDpHRS5ccd

— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) May 6, 2025