Trump implementará sistema para reducir el precio de los medicamentos

Washington.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump implementará un sistema para reducir el precio de los medicamentos para los estadounidenses.

A través de una orden ejecutiva firmada el lunes 12 de mayo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, el primer mandatario afirmó que los precios de los medicamentos bajen drásticamente.

En este sentido, destacaron que ordena al representante comercial de Estados Unidos y al secretario de Comercio tomar medidas para “garantizar que países extranjeros no participen en prácticas que, deliberada e injustamente, socaven los precios del mercado e impulsen aumentos de precios en Estados Unidos”.

“La Orden instruye a la Administración a comunicar los precios objetivos a los fabricantes farmacéuticos para establecer que Estados Unidos, el mayor comprador y financiador de medicamentos recetados del mundo, obtenga el mejor trato, destacó el comunicado.

