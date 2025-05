Charlotte, NC.- Condenaron a un delincuente sexual reincidente a 120 meses de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil (MASI), anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. El delincuente sexual registrado Ricky Grover Aaron, de 62 años de edad y residente de Charlotte, también recibió la orden de cumplir cadena perpetua en libertad supervisada y pagar una indemnización a sus víctimas.

Recidivist sex offender is sentenced to prison for possession of child sexual abuse material.

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) May 8, 2025