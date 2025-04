12 años de prisión por distribuir material de abuso sexual infantil

Charlotte, NC.- Sentenceriaron a Joseph Lee Barnes, de 35 años y residente de Wilmington, NC, a 151 meses de prisión por distribución de material de abuso sexual infantil (MASI), según anunció Russ Ferguson, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. Tras su liberación, Barnes estará sujeto a libertad supervisada de por vida y deberá registrarse como delincuente sexual. El Juez Federal de Distrito Max O. Cogburn, Jr. también ordenó a Barnes pagar $89.000 en concepto de restitución.

Wilmington man sentenced to 12+ years in prison for distribution of child sexual abuse material.

April 15, 2025