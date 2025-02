Sentenciado por posesión de material sobre abuso sexual infantil

Charlotte, NC.- Sentenciaron a Robert Upchurch, de 52 años de edad y residente de Charlotte, a 54 meses de prisión y a cadena perpetua en libertad supervisada por posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés), anunció Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte. También se le ordenó a Upchurch pagar una tasa especial de $17.000 en virtud de la Ley de Asistencia a las Víctimas de Pornografía Infantil Amy, Vicky y Andy de 2018.

North Carolina pastor is sentenced to 10 years in federal prison for possession & receipt of child sexual abuse material.

w/ @FBICharlotte @SBI1937 @HickoryPD https://t.co/iMJTK8n4KW pic.twitter.com/GvEwthE2WE

— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) February 14, 2025