EE.UU. sancionó al lider mexicano de la organización OBL

Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al líder clave de la Organización Beltrán Leyva (OBL).

A través de un comunicado indicaron que el mexicano Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, fue sancionado por “desempeñar un papel significativo en el tráfico de drogas ilícitas, como fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, a Estados Unidos”.

Indicaron que “la OBL, una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas del mundo, está fuertemente involucrada en el transporte y la distribución de drogas letales, como el fentanilo, a Estados Unidos, y ha sido uno de los mayores proveedores de cocaína al mercado estadounidense durante más de dos décadas”.

The Beltran Leyva Organization (BLO) was linked to the record-breaking seizure of 20-million doses of fentanyl in Mexico and remains one of the world’s most notoriously criminal drug trafficking gangs. Today @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned one of the…

— Treasury Department (@USTreasury) April 9, 2025