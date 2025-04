Charlotte, NC.- Un alarmante 90% de los casos de abuso infantil atendidos por la Unidad de Delitos contra la Infancia del CMPD involucran agresores que forman parte del círculo cercano de la víctima. Familiares, amigos de la familia, maestros, entrenadores o vecinos suelen ser las personas en las que los niños confían, lo que dificulta la denuncia de estos delitos.

90% of the victims CMPD’s Crimes Against Children Unit assists are abused someone they know. These are people children trust and depend on, and this is one of the many reasons sexual assault and exploitation cases are underreported.

Break the Silence. Report suspected child… pic.twitter.com/0R036J5wk7

— CMPD News (@CMPD) March 31, 2025