Oficial de CMPD arrestado por abuso infantil

Charlotte, NC.- El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) confirmó el arresto del oficial Matthew Michael, quien enfrenta dos cargos de abuso infantil menor. Ante esta grave acusación, Michael ha sido suspendido sin goce de sueldo mientras se lleva a cabo una investigación interna, así lo confirmó el Chief Jennings en su cuenta X.

The Charlotte-Mecklenburg Police Department (CMPD) has been made aware of the arrest of Officer Matthew Michael on two counts of misdemeanor child abuse. Officer Michael has been placed on administrative leave without pay pending the outcome of the internal investigation.

— Chief Jennings (@cmpdchief) February 5, 2025