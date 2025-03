Abril es el Mes de la Prevención del Abuso Infantil

Charlotte, NC.- Vestidos de azul y con molinetes en la mano, defensores y funcionarios locales darán inicio al Mes de Prevención del Abuso Infantil, uniéndose a un movimiento nacional para destacar las estrategias de prevención y crear conciencia para proteger a los niños del abuso y la negligencia.

