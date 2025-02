Shakira suspende su primer concierto en Perú por dolor abdominal

Lima.- La cantautora colombiana, Shakira, anunció que suspendió su primer concierto en la ciudad de Lima, Perú, tras ser hospitalizada por un fuerte dolor abdominal.

A través de sus redes sociales, publicó un mensaje el día sábado 15 de febrero indicando que «lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”.

“Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche (sábado)”, señaló la colombiana.

De la misma manera, manifestó estar “muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano».

Por otro lado, medios locales indicaron que el domingo 16 de febrero, fue dada de alta a la cantante. Sin embargo, los organizadores del evento no han dicho sobre las otras funciones que tiene planificada Shakira en el país.

Mientras que en horas de la mañana del lunes 17 de febrero, Shakira escribió un mensaje a todos sus seguidores en sus redes sociales agradeciendo “a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma”.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!!

Los quiero con el alma.

Thank you all for your loving messages. You give me so much strength!! I love you with all my heart.

— Shakira (@shakira) February 17, 2025