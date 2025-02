Inundaciones al este de EE.UU. deja varios muertos

Kentucky.- Al menos 10 personas han fallecido en el este de Estados Unidos, tras las fuertes inundaciones que se han originado por las lluvias acaecidas durante el fin de semana.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó que las autoridades contabilizan al menos nueve personas fallecidas. Entre ellas una mujer y un niño quienes fueron arrastrados por las aguas.

“Me entristece compartir con ustedes otra mala noticia esta noche, Kentucky. Acabamos de confirmar otra muerte relacionada con el clima en el condado de Pike, lo que eleva el total de pérdidas a 9 personas. Únase a Britainy y a mí mientras oramos por estas familias durante este momento difícil”, escribió en su cuenta en la red social X.

I am sad to share some more tough news tonight, Kentucky. We just confirmed another weather-related death out of Pike County, bringing our total loss to 9 people.

Please join Britainy and me as we pray for these families during this difficult time.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) February 17, 2025