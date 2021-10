Ya puedes registrarte en el Adobe MAX ¡Es gratuito!

San José, CA.- El Adobe MAX de este 2021, se realizará desde el 26 hasta el 28 de octubre de forma oficial y supone la celebración anual de la creatividad tras un año más, lleno de retos para los creativos de todas las disciplinas.

El Adobe MAX volverá a ser una experiencia virtual y gratuita, diseñada para reavivar la pasión de toda la comunidad, renovar habilidades y fomentar nuevas relaciones dentro de la comunidad creativa global.

Asimismo, este evento contará con más de 400 sesiones, conferencias magistrales, MAX Sneaks, labs y talleres, podrás inspirarte de la mano de referentes de la industria, personalidades creativas, expertos de producto, profesionales con ideas afines y mucho más.

