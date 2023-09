Hispano-estadounidense comandará la tercera misión privada de Axiom Space

Miami, FL.- El hispano-estadounidense, Michael López-Alegría comandará la tercera misión de la compañía privada Axiom, Ax-3 que tendrá como destino a la International Space Station (EEI), que se lanzará desde Florida en enero de 2024, según la compañía estadounidense.

Inicialmente, la misión la Ax-3 está programada para despegar desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral de acuerdo a un comunicado de Axiom Space, «la primera misión comercial de astronautas totalmente europea que se lanzará a la EEI».

Esta será la primera misión comercial tripulada que contará con el patrocinio de la European Space Agency (ESA). Además contará con el primer turco en viajar al espacio, Alper Gezeravc.

En este sentido, el hispano López-Alegría, es astronauta jefe de Axiom Space y comandó en abril de 2022, la primera misión comercial de esta firma, la Ax-1. En esta misión, pasó 17 días en la EEI estando compuesta por cuatro tripulantes privados.

Announcing astronaut crew for Axiom Mission 3, #Ax3, set to launch to International Space Station no earlier than January 2024! First-ever, all-European commercial astronaut mission to the orbiting laboratory, redefining the pathway to LEO! https://t.co/84HPyDT4dT

— Axiom Space (@Axiom_Space) September 12, 2023