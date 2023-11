¿Cómo afecta el cambio climático en su economía, psicología y salud?

Washington, DC.- El cambio climático ocasiona fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones, incendios y tormentas afectando directamente en la economía, psicología y salud de las minorías, de acuerdo a la National Climate Assessment 2023.

El cambio climático impone cada vez más gastos a los estadounidenses, al tiempo que los los costos médicos y precios de seguros relacionados al clima o ciertos alimentos van en aumento.

Por ende, la National Climate Assessment del U.S. Global Change Research Program busca empaquetar los mejores conocimientos científicos sobre el problema y comunicarlos a un público amplio. En esta oportunidad participaron más de una docena de agencias del país y más de 500 científicos.

Katharine Hayhoe, científica atmosférica y coautora del informe desde la segunda evaluación destacó, «Hoy podemos documentar los riesgos que enfrentamos, por grado de calentamiento».

Además explicó, «Podemos calcular en qué medida el cambio climático está alimentando nuestros extremos climáticos sin precedentes, y estamos comenzando a aprovechar la interconectividad y comprender la vulnerabilidad de nuestros sistemas desde la socioeconomía hasta la seguridad nacional».

Por primera vez, la encuesta 2023 incluyó un capítulo sobre la economía. Esta sección ilustra cómo los costos se distribuyen de forma desigual en la sociedad. Situación que amplifica las desigualdades existentes, además de los daños millonarios a causa de inundaciones, incendios, entre otros.

