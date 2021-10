J&J solicita aprobación a la FDA de dosis de refuerzo en adultos

Nueva York, NY.- La farmacéutica Johnson & Johnson (J&J) anunció, este martes, que ha solicitado a los reguladores de EE. UU., que autoricen el uso de emergencia para la dosis de refuerzo de su vacuna contra el covid-19 en adultos.

En un comunicado, J&J dijo que ha entregado a la U.S. Food and Drugs Administration (FDA), resultados positivos de sus ensayos sobre la dosis de refuerzo de su vacuna monodosis inoculada tanto de dos meses como seis meses después de la primera.

Según los datos de la fase avanzada de su ensayo, la dosis de refuerzo suministrada ocho semanas después de la primera generó un 94% de protección, contra infecciones sintomáticas en EE. UU., y un 100% contra la enfermedad grave de covid-19.

Así lo declaró el jefe global de investigación y desarrollo de Janssen, Mathai Mammen, «Nuestro programa clínico ha hallado que un refuerzo de nuestra vacuna incrementa los niveles de protección de quienes recibieron la dosis única en un 94 %».

