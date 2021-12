Tras 85 días finalizó erupción de volcán La Palma

La Palma, España.- El Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), certificó la finalización de la erupción del volcán La Palma, que inició el 19 de septiembre y duró 85 días y 8 horas.

El volcán fue establecido de magnitud 3, culminó su actividad -oficialmente- el 13 de diciembre, según el portavoz de Pevolca, María José Blanco.

Por su parte, otro portavoz, pero esta vez el del gobierno canario, Julio Pérez expresó que, «La erupción ha terminado». Así lo precisó hablando de alivio, satisfacción y esperanza. Sin embargo, advirtió que la emergencia y la activación del Pevolca se mantienen activas.

Hoy un equipo de INVOLCAN ha accedido de nuevo al cráter para continuar la monitorización de los gases volcánicos / Today an INVOLCAN team has accessed the crater again to continue monitoring the volcanic gases

