Se extiende la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela

Georgetown, Guyana.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó, el jueves 6 de abril, «la excepción preliminar planteada por la República Bolivariana de Venezuela» sobre la disputa fronteriza entre Guyana y Venezuela, de acuerdo con la jueza presidente Joan Donoghue.

Este conflicto se remonta a finales de 1800 cuando Venezuela obtuvo la mitad de la disputa de la colonia británica de Guyana, conocida por Venezuela como Guayana Esequiba o Zona en Reclamación. Esta disputa «se resolvió» mediante el Laudo Arbitral de París en 1896.

Para 1962, Venezuela declaró que ya no acataría la decisión del arbitraje. Por lo que se fijó una comisión fronteriza con el Acuerdo de Ginebra de 1966, con algunos representantes de Gran Bretaña, Venezuela y Guyana. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo entre los países.

Para 1967, Venezuela se opuso categóricamente a la candidatura de Guyana como miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dos años más tarde, en 1969 Venezuela no apoyó la Rebelión de Rupununi, que no fue más que un movimiento separatista que pretendía separar al sur de la Guayana Esequiba.

