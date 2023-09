Peruano arrestado por realizar 150 amenazas de bomba en Estados Unidos

Nueva York, NY.- El ciudadano peruano, Eddie Manuel Núñez Santos de 33 años de edad, fue arrestado por la Policía Nacional de Perú por ser el sospechoso de realizar al menos 150 amenazas de bomba contra escuelas, sinagogas, hospitales y aeropuertos en todo Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de prensa de la Attorney’s Office for the Southern District of New York, estas amenazas de bomba dejaron consecuencias como retrasos de vuelos, evacuaciones y otras perturbaciones en cinco estados del país, solo en el mes de septiembre.

Algunas de estas amenazas de bomba realizadas por Eddie Núñez originario de Lima, estuvieron dirigidas a instituciones judías durante la festividad de Rosh Hashaná. Según un portavoz del U.S. Department of Justice (DOJ), las amenazas resultaron ser engaños.

Este comunicado del DOJ, el ciudadano peruano de 33 años declaró que el motivo, en algunos casos era obtener fotografías sexualmente explícitas de jóvenes, o detonaría las bombas.

Las amenazas de bomba de Eddie Núñez eran transmitidas por correos electrónicos y estaban dirigidas a objetivos en NYC. Pero también involucró ciudades en Alaska, Pensilvania, Connecticut y Arizona.

🚨 🇵🇪 🇺🇸 Se detuvo a Eddie Manuel Núñez Santos (33), ciudadano peruano solicitado por EE. UU. por delitos federales como tentativa de recepción de pornografía infantil, en SMP. 👉 Revisa la nota completa en https://t.co/pkfC9jgW2X pic.twitter.com/9FkKlRKlsz — RPP Noticias (@RPPNoticias) September 27, 2023

Por ejemplo, una de las amenazas de Núñez, decía, «Coloqué múltiples bombas en todas las escuelas de sus distritos escolares. Las bombas explotarán en unas pocas horas. Con mucho gusto sonreiré cuando sus familias lloren por sus muertes».

La acusación en contra de Núñez es de ocho páginas y lo acusa de dos delitos graves. Uno por hacer comunicaciones interestatales amenazantes; y otro por perpetrar engaños. Cada uno de estos delitos, podría llevar una pena máxima de cinco años de prisión. Por ahora, no se sabe si se someterá a una extradición a los Estados Unidos bajo una acusación federal en la ciudad de Nueva York.

Por si fuera poco, también fue acusado de intento de explotación sexual de un niño, intento de coerción y seducción de menor e intento de recepción de pornografíia infantil. Esto podría llevarlo a condenas de unos 30 años de prisión de ser declarado culpable.

Núñez Santos fue rastreado por las comunicaciones telefónicas y por internet. Las investigaciones fueron dirigidas por la NYC Joint Terrorism Task Force del FBI.

