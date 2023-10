Perú impondrá penas de hasta 30 años de cárcel por robo de celulares

Lima, Perú.- El gobierno de Perú promulgó un decreto legislativo que impone una condena de hasta 30 años de cárcel por robo de smartphones o teléfonos celulares, supuestamente con el fin de «atacar toda la cadena delictiva, desde el que roba hasta el que comercializa el dispositivo».

Así lo precisó el ministro de Interior, Vicente Romero que muy convencido continuó, «Estamos atacando toda la cadena completa. El que roba, el que compra y el que comercializa. Esta medida va a ser efectiva, segura».

Del mismo modo, se adelantó a la opinión pública, «Muchos hablan de que probablemente sea una exageración. Por supuesto que la oferta y la demanda de robo de celulares, estoy seguro, va a decrecer».

Este decreto que alberga los cambios en el Código Penal se publicó la noche del 18 de octubre en el diario oficial fundado por el Libertador, Simón Bolívar en 1825, El Peruano. Además fue promulgado al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Que tiene el fin de decidir en materia de seguridad ciudadana.

Específicamente la norma reza que el robo del, «equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar», será condenado a una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.

