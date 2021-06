Zion National Park sometido a inundaciones

Springdale, UT.- Zion National Park estará en operaciones modificadas el miércoles debido a las actividades de limpieza a raíz de las inundaciones repentinas en todo el parque.

Los funcionarios han reabierto la Ruta estatal 9, las entradas sur y este para el tráfico entrante y saliente, y el Centro de visitantes y la tienda del parque Zion Canyon. También hay servicios de transporte en el parque y en la ciudad de Springdale.

El espacio para vehículos de gran tamaño está cerrado hasta nuevo aviso. Por lo que los visitantes deben planificar su estacionamiento en otros lugares de la ciudad.

Según el National Weather Service, la calificación de inundaciones repentinas en el Parque Nacional Zion para el miércoles es probable.

Zion National Park experimenta monzones (flujo de agua en más de 100 veces) cada verano que resultan en un mayor riesgo de inundaciones repentinas. Además, la invitación es a estar atento a la amenaza de tormentas y relámpagos.

FLOOD UPDATE – Watchman Trail is CLOSED due to trail damage. We are continuing to assess flood damage throughout the park, and will be providing updates as we can.

— Zion National Park (@ZionNPS) June 30, 2021