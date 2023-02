Colgate-Palmolive retira 4.9 millones de botellas de Fabuloso

Washington, DC.- La empresa Colgate-Palmolive anunció que retira 4.9 millones de botellas del popular limpiador Fabuloso debido a un riesgo de contaminación bacterial, siendo uno de los productos de limpieza más utilizados para limpiar superficies residenciales.

El limpiador Fabuloso de Colgate-Palmolive que se vende a muy bajo precio en distintos tamaños y aromas se vendió en Amazon.com y otros sitios online entre $1 y 11$.

Ver más: Abbott retira lotes de fórmula líquida para bebés

De acuerdo con un comunicado de la Consumer Product Safety Commission (CPSC), este producto se llegó a vender en Dollar General, Family Dollar, The Home Depot, Sam’s Club y Walmart. La CPSC también añadió que unas 56.000 botellas se llegaron a vender en Canadá.

Limpiador Fabuloso retira 4.9 millones de botellas por riesgo a contaminación bacterial

Como respuesta Colgate-Palmolive en su sitio web publicó que el motivo por el cual se retira el producto Fabuloso de los anaqueles es porque durante su fabricación no se agregó un conservante esencial, que decantó en un riesgo de crecimiento de bacterias.

Los productos Fabuloso retirados tienen el potencial de contener Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas fluorescens. Estas son bacterias que están en el suelo y agua y que pueden ser inhaladas o ingeridas por medio de los ojos o heridas de la piel.

A continuación dejamos el siguiente listado donde se incluye información que encontrará en inglés en las etiquetas de botellas del producto que están siendo retiradas:

Fabuloso Original Multi-Purpose Cleaner, Lavender, 16.9 OZ + 30% Free Bonus Pack (22 FL OZ). UPC code: 035000995025

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Lavender, 56 FL OZ. UPC code: 035000530325

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Lavender, 128 FL OZ. UPC code: 035000530585

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Lavender, 169 FL OZ. UPC code: 035000531223

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner, Lavender, 210 FL OZ. UPC code: 035000531230

Fabuloso Professional All Purpose Cleaner & Degreaser, Lavender, 1 Gallon. UPC code: 035110043074

Fabuloso Original Multi-Purpose Cleaner, Refreshing Lemon, 16.9 OZ + 30% Free Bonus Pack (22 FL OZ). UPC code: 035000995018

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 33.8 FL OZ. UPC code: 035000974716

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 56 FL OZ. UPC code: 035000470416

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 128 FL OZ. UPC code: 035000973542

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Refreshing Lemon, 169 FL OZ. UPC code: 035000969873

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 33.8 FL OZ. UPC code: 035000530981

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 56 FL OZ. UPC code: 035000530301

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 128 FL OZ. UPC code: 035000530608

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner 2X Concentrated Formula, Passion of Fruits, 169 FL OZ. UPC code: 035000458162

Fabuloso Multi-Purpose Cleaner Bleach Alternative 2X Concentrated Formula, Spring Fresh, 56 FL OZ. UPC code: 03500053099

Fabuloso Professional All Purpose Cleaner & Degreaser, Ocean, 1 Gallon. UPC code: 035110043739

#Recall: 4.9 million @fabulosobrand multi-purpose cleaners can contain bacteria. Infection risk to consumers with weakened immune systems. Stop using immediately. Get refund, replacement. Full recall notice: https://t.co/QzORVOCdBB pic.twitter.com/pnAWQ3l1k8 — US Consumer Product Safety Commission (@USCPSC) February 8, 2023

Ver más: Wegmans retira productos por posible contaminación

En el caso de que en su hogar o trabajo ud., encuentre uno de los productos en cuestión, debe dejar de usar el limpiador y comunicarse con Colgate-Palmolive. El protocolo a seguir es que recibirá un reembolso completo por el producto o en su defecto un producto de reemplazo.

Finalmente, la compañía no recomienda desechar el producto. Por el contrario debe tomarle una fotografía del UPC y código de lote del producto, posteriormente debe desecharlo en su contenedor con la basura doméstica.

Video: Precios de los huevos aumentan un 60%