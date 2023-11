Resultados de las Elecciones del 7 de noviembre

Washington, DC.- Los votantes de Estados Unidos participaron en las elecciones del martes 7 de noviembre, para elegir los gobernadores de Kentucky y Mississippi, además de decidir el control legislativo en Virginia y Nueva Jersey, y definir la protección del derecho al aborto en Ohio.

Inicialmente, Andy Beshear, gobernador demócrata de Kentucky fue reelegido derrotando a su contrincante, el fiscal general republicano, Daniel Cameron.

Ver más: Día de Elecciones en Estados Unidos: ¡Sal a Votar!

Parte de la promesa de Beshear es generar empleos en Kentucky, apoyar la educación pública, ampliar el acceso a la atención médica y establecer políticas rudas para limitar la propagación del covid-19.

En este caso, Tate Reeves ganó la candidatura de reelección en contra del demócrata Brandon Presley. Este último, primo segundo del cantante Elvis Presley y regulador de servicios públicos del norte del estado.

Congratulations to Gov. @TateReeves on winning reelection. Mississippi is lucky to have you! pic.twitter.com/LBuYfhNkrs

— GOP (@GOP) November 8, 2023