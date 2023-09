¡Por fin! fue capturado el fugitivo de Pensilvania

Chester, PA.- Durante dos semanas el fugitivo de Pensilvania, Danelo Cavalcante que acechó a los residentes de los suburbios al oeste de Filadelfia, robando autos y armas de fuego, fue capturado por equipos tácticos en una zona rural.

El prófugo intentaba escabullirse arrastrándose entre la maleza espesa, cuando un perro policía lo sometió. Inmediatamente fue abordado y detenido por la fuerza según explicó George Bivens, teniente coronel de la Pennsylvania State Police.

Para mayor temor, el prófugo de la justicia de origen brasileño iba armado con un rifle .22, no obstante, la situación no le permitió usarla. De hecho, según la declaración de Bivens, la captura se produjo sin mayor incidente.

En respuesta a los medios de comunicación, Bivens resaltó que, «Nunca es fácil encontrar a alguien que no quiera ser encontrado en un área grande».

This is the moment Pennsylvania killer Danelo Cavalcante was taken into a police van by SWAT officers after being on the run for nearly two weeks.

Follow live updates: https://t.co/n6pIXIx0RX pic.twitter.com/BGRrxTK5GP

— CNN (@CNN) September 13, 2023