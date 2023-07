Medidas en contra de las tarifas chatarra al mercado de viviendas

Washington, DC.- The White House amplió el miércoles 19 de julio sus energéticas medidas en contra de las tarifas chatarra del mercado al mercado de viviendas de alquiler, presentando nuevas pautas de fusión que solo es parte de una iniciativa para ayudar a los consumidores de Estados Unidos.

Por su lado, el presidente Biden ha sostenido como su pieza fundamental los ataques contra la codicia y el poder corporativo. Bajo esta premisa discutirá las últimas acciones con los miembros del gabinete en la quinta reunión de su Consejo de Competencia.

Ver más: Las 10 ciudades más caras y más baratas para vivir en Estados Unidos

La casa de gobierno estadounidense, explicó las medidas en una lista de hojas informativas, que condiciona el segundo aniversario de la orden ejecutiva de Biden que ideó el consejo. Asimismo lanzó un ataque en todo el gobierno contra las prácticas anticompetitivas.

En este sentido, Biden también recalcó que cuatro décadas de «filosofía económica equivocada», habían resultado en una ferviente concentración en tres cuartas partes de las industrias de Estados Unidos.

“This is great news for the future of competition policy at the White House,” says @nhegde .👇 https://t.co/MT6f61Bezg pic.twitter.com/G2FYzQBf6p

De acuerdo a este criterio, esta «filosofía» le costó al hogar estadounidense promedio hasta $5.000 al año en precios más altos y salarios más bajos.

Really good sign to see the White House institutionalize the “whole of government” approach to enforcing pro-competition laws by creating a new role on the National Economic Council https://t.co/InBIHJdfnp

— Morgan Harper (@mh4oh) July 19, 2023