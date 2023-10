Juez validó suspensión temporal del derecho a portar armas

Santa Fe, NM.- El juez federal de distrito, David Herrera dictaminó el miércoles 11 de octubre, como válida la suspensión -temporal- del derecho a portar armas en parques y algunas zonas de Nuevo México, por parte de la gobernadora de Nuevo México, Michelle Lujan Grisham.

El juez Herrera se negó a bloquear la muy criticada suspensión temporal de la gobernadora. El argumento se fundamenta que el gobierno tiene un especial interés en proteger a la población más vulnerable, «como los niños» en «lugares sensibles».

Inicialmente, se denegó el recurso de amparo preliminar de la orden. Para el mes de septiembre, la gobernadora emitió inicialmente una suspensión general del derecho a portar armas en Albuquerque, la ciudad más grande de NM y los alrededores del condado de Bernalillo.

La suspensión general inicial del mes pasado fue una respuesta a la salud pública que involucra las muertes de niños en violencia armada. Inclusive el asesinato de un niño de 11 años.

Today, I signed an executive order declaring gun violence a public health emergency. To my fellow citizens: get loud. Step up. Demand change: from your neighbors, from your friends, from your communities, from your elected leaders. Enough is enough. More coming from me tomorrow. pic.twitter.com/jOt4fv4YDC

— Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 7, 2023