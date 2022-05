Cientos de vuelos cancelados de cara al Memorial Day

Nueva York, NY.- Cientos de vuelos fueron cancelados en el país, en el marco del Memorial Day, considerado uno de los fines de semana con más viajes del año, a causa del mal tiempo y la falta de personal.

Según la página FlightAware, para el sábado en la mañana más de 300 vuelos habían sido cancelados. Los mismos estaban programados para jornadas dentro de EE. UU., para salidas de vuelos o llegadas de vuelos a Estados Unidos.

Ver más: Miles de vuelos cancelados debido al clima

Esta situación se origina por el mal tiempo en distintas zonas del país; aunado a la falta de personal en algunos aeropuertos y aerolíneas.

Por su parte, la Federal Aviation Administration (FAA) advirtió sobre la situación de que muchos de los aeropuertos de Estados Unidos con más tráfico, estaban sufriendo limitaciones de despegues y aterrizajes.

Unsure if severe weather is going to put a pause on your travel plans? Be in the know before you go. Follow our friends at @FAANews & @NWS for possible hazardous weather, emergency safety tips, airport updates, and more. #FollowFriday pic.twitter.com/ZdLrrDs5de

Al mismo tiempo, las aerolíneas con anterioridad habían reducido sus vuelos de cara al verano, para evitar las dificultades, porque no contaban con empleados suficientes para dar cobertura a la demanda de vuelos.

The sacrifices of brave men and women are the reason we can enjoy our freedom today. We remember them everyday at FlightAware, but especially on Memorial Day. Thank you for your service, and we appreciate you so much. #honorandremember 🇺🇸 pic.twitter.com/AQN7iAszuQ

— FlightAware (@flightaware) May 30, 2022