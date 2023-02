Sospechosos del asesinato del presidente de Haití comparecerán en EE. UU.

Tallahassee, FL.- Cuatro sospechosos del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse fueron puestos a disposición de las autoridades federales de Estados Unidos con el fin de que respondar por cargos inherentes por su participación en el magnicidio lelvado a cabo el 7 de julio de 2021.

Entre otros cargos federales, estos cuatros sospechosos enfrentarán cargos federales como onspiración para cometer un asesinato o secuestro en la capital de Haití. Además se sumarán a otros tres detenidos que están detenidos por EE. UU., por estar presuntamente involucrados en el complot para asesinar a Moïse.

Los detenidos fueron identificados como los haitianos-estadounidenses James Solages de 37 años de edad, Joseph Vincent de 57 años de edad y Christian Sanon de 54 años, y el colombiano Germán Alejandro Rivera García de 44 años.

De este modo, los cuatro detenidos tendrán que comparecer, este 15 de febrero, en un tribunal federal en Miami. Según la Fiscalía federal de EE. UU., los tres haitianos-estadounidenses vivían en el sur de Florida, donde se ubica la mayor comunidad de haitianos en el país.

Justice must prevail for President Jovenel Moise assassination and thank you to the US Departement Of Justice for the New arrest and Charges pic.twitter.com/0zFfSBnX2X

— Comité Directeur Diaspora ( EDE ) (@PierreM45926500) February 14, 2023