Al menos 18 muertos por ola de calor en Estados Unidos

Washington, DC.- En el condado Maricopa, en Arizona hubo 18 muertos y otros 69 casos están por confirmarse, tras una ola de calor de 23 días contínuos registrando temperaturas superiores a los 43.3 Celsius (110 Fahrenheit) de acuerdo a cifras oficiales del estado.

Hasta ahora, Arizona es uno de los estados más afectados por el calor extremo experimentado en el mes de julio. Los registros están batiendo récords en todo el hemisferio norte.

Por ejemplo, Maricopa, donde está situada la ciudad de Phoenix experimentó como los termometros llegaron a los inaguantables 47.7 Celsius (118 Fahrenheit). Manteniendo una alerta de calor excesivo vigente hasta el 25 de julio, según el sitio web del estado.

Debido a las temperaturas extremas las autoridades instan a las personas a tomar precauciones para evitar los temidos y letales golpes de calor o hipertermia.

Hot weather is expected this week with triple digit temperatures becoming common and heat index values between 105-110 each afternoon. #ctxwx #texomawx #dfwwx Above-normal temperatures should persist into next weekend, and precipitation is likely to remain below normal as well. pic.twitter.com/TknxlWqCDM

— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) July 23, 2023