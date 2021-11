AAA prevé aumento del 13% de viajeros por «Thanksgiving»

Miami, FL.- Según la American Automobile Association (AAA) más de 53,4 millones de estadounidenses viajarán con motivo del Thanksgiving, que se celebrará el 25 de noviembre, una cifra que supone un aumento del 13% respecto al año anterior acercándose a «niveles pre-pandémicos».

De esta manera, la cifra prevista es un 5% menos que la del año 2019, cuando se registraron un total de 56 millones viajeros en esas mismas fechas y supone un incremento respecto a los 47,1 millones de 2020.

La AAA, que incluso alerta de la posibilidad de carreteras congestionadas en los festivos venideros, señala que del total pronosticado para este 2021, unos 4,2 millones lo harán vía aérea.

Asimismo lo expresó la vicepresidenta de Viajes de AAA, Paula Twidale, «Ahora que las fronteras están abiertas y se han implementado nuevas pautas de salud y seguridad, los viajes vuelven a ocupar un lugar destacado en la lista de los estadounidenses que están listos para reunirse con sus seres queridos durante las vacaciones».

