Una mexicana de 83 años es la Madre Símbolo 2023 de PHNews

Charlotte, NC.- María Elena Shahagún, una mexicana de 83 años, fue seleccionada como la Madre Símbolo 2023 de Progreso Hispano News, un tradicional evento que desde hace décadas celebra a las madres latinas en Carolina del Norte.

El jurado calificador integrado por María Elena Zambrano, Aura Herrera y la pastora Olga Marthe tuvo la difícil tarea de escoger a la ganadora entre 18 madres que fueron nominadas.

El festejo de la Madre Símbolo se llevó a cabo en dos partes. Primero en la sede de Progreso Hispano News y luego en Don Pedro Mexican Resturant de South Tryon.

El evento, que contó con la asistencia de las 18 madres nominadas y distinguidas personalidades de la ciudad de Charlotte, inició con palabras del pastor Jorge Herrera de la Iglesia del Cambio para luego proceder a nombrar a la ganadora.

“Todas merecen ser la primera porque todas han pasado por situaciones, esfuerzos y luchas para sacar adelante a sus hijos, pero ustedes saben que solo es una; quiero anunciar en el nombre de Jesús a una mujer admirable, María Elena Shahagún”, expresó Olga Marthe.

Un mexicana de 83 años es la Madre Símbolo 2023 de PHNews

La emoción se hizo sentir y María Elena Shahagún acompañada de una de sus hijas recibió una cinta y una corona que la acreditan como Madre Símbolo 2023, así como un premio de mil dólares cortesía de WOW Supermarket, que entregaron sus propios representantes.

“Les deseamos un feliz día de las madres y especialmente a usted que fue escogida como la Madre Símbolo de Carolina del Norte”, dijo Miguel Rodríguez, representante ejecutivo de WOW Supermarket.

“Para nosotros es un gran placer, un honor entregarle este humilde obsequio. Sabemos que usted se lo merece, no hay nada que uno pueda darle que sea suficiente para la labor que hace una madre”, agregó Miguelina Rodríguez, representante ejecutivo de WOW Supermarket.

María Elena de 83 años de edad es madre de nueve mujeres (una fallecida) y tres hombres. Todos empresarios, honestos y responsables de sus hogares. Ella se siente orgullosa de haber dado educación a sus hijos.

Las felicitaciones siguieron para esta mexicana que también tiene 45 nietos y 39 bisnietos.

“Es el don grande y hermoso de haberse hecho madres para criar a sus hijos. Ese milagro solamente lo hizo Dios, pero ustedes hicieron otro milagro de criarlos, educarlos con todo el cariño y el amor, cada hijo que se desprende del vientre de una madre no solamente significa vivir el presente y el futuro, significa que es carne de su propia carne, por eso ustedes madres son tan adoradas”, expresó José Herrera, editor de Progreso Hispano News.

Una madre orgullosa y una emotiva celebración

“Me siento muy orgullosa y ahora aquí en Charlotte, Carolina del Norte, no esperaba esta felicidad, no esperaba esta sorpresa, gracias a don José y su esposa, estoy muy orgullosa de que me hayan elegido de reina”, expresó la Madre Símbolo.

Ella llamó a las madres latinas y en general a dar su mejor esfuerzo por sus hijos y “no tirar la toalla porque si yo salí adelante, todas pueden salir adelante”.

Durante la estancia en la sede de Progreso Hispano News, las madres tuvieron la oportunidad de hacer un recorrido por las instalaciones, sonreír mucho a las cámaras y conocer el estudio.

También hubo un sorteo de víveres gracias a El Rey Supermercado y Compare Foods.

Terminado el acto, la celebración continuó en Don Pedro Mexican Restaurant en donde todas las homenajeadas e invitados especiales disfrutaron de una cena y la música de mariachis.

En otro intervalo musical, la peruana Denis Arribasplata y la mexicana Rosa Elba Gutiérrez, ambas madres nominadas, interpretaron algunas canciones.

La celebración de la Madre Símbolo es un evento de tradición que Progreso Hispano News lleva adelante gracias a sus aliados. Este año se unieron al festejo WOW Supermarket, Rodríguez Produce, El Rey Supermercado, Arandas Auto Service, Don Pedro Mexican Restaurant de South Tryon.

También Maria’s Mexican Restaurant en South Boulevard, Auto Repair Mejia, La Catracha Restaurante hondureño, Monterrey Mexican Restaurant área de la universidad, Derly Unisex Salón & Spa, Compare Foods, New York Pastries & Pasteleria, Taxes Penaherrera y Klever Mecánica.

Las 18 madres nominadas:

Lucy Coronel, Ecuador.

Lilia Raquel López, Colombia.

María Elena Shahagún, México.

Sara Rodríguez Carvajal, México.

Rosa Elba Gutiérrez, México.

Nora Guerra, Guatemala.

Ligia Cadena Lozano, Colombia.

Eliana Ateliz, Venezuela.

Carola Naranjo, Venezuela.

Denis Arribasplata, Perú.

Elizabeth Martínez, El Salvador.

Prudencia Banegas, Honduras.

María Nelly Bautista, República Dominicana.

Andrea Matías Lemoine, Argentina.

Rosa Del Pilar Pérez, Puerto Rico.

Dina Rojas, Ecuador.

Sara López, México-USA.

Sally Jaimes, Puerto Rico.

Video: La “Madre Símbolo 2023” es María Elena Shahagún de México