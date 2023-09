Tormenta tropical Ofelia traerá lluvias y fuertes vientos a Carolina del Norte

Charlotte, NC.- La tormenta tropical Ofelia está ubicada frente a la costa del Atlántico medio y podría azotar partes de Carolina del Norte, lo que traerá lluvias, fuertes vientos y marejadas ciclónicas además de Virginia y Delaware, según el National Weather Service (NWS).

Como respuesta, el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin declaró el Estado de Emergencia en previsión de la tormenta, denominada Ophelia. Fenómeno climático que para el viernes 22 de septiembre por la tarde, todavía estaba en el mar Atlántico.

Lo propio hizo el gobernador Roy Cooper, firmando el Estado de Emergencia, y publicando en X (Twitter), «en preparación para los impactos del posible ciclón tropical dieciséis. Queremos asegurarnos de que los agricultores, los socorristas y los equipos de servicios públicos tengan las herramientas necesarias para prepararse para condiciones climáticas adversas».

Estar prevenido es lo más importante, por lo que conocer los riesgos, el clima y la zona que habita es fundamental para crear un plan familiar. Este plan incluiría las posibles rutas de evacuación hacia terrenos más altos.

Como estar preparado es vital, tener a la mano un kit de emergencia con un botiquín de primeros auxilios, linternas, baterías, radio y agua es lo principal. No menos importante, los documentos deben estar aislados del agua en alguna bolsa o recipiente.

Friday #ncwx update:

• Potential Tropical Cyclone Sixteen will continue to strengthen and will likely become a subtropical or tropical storm later today as it approaches the NC coast. Heavy rainfall, storm surge, and gusty winds remain the primary concerns. pic.twitter.com/1m61oQxbo6

— NC Emergency Management (@NCEmergency) September 22, 2023