ERCOT reanudará operaciones tras cancelar alertas de emergencia

Austin, TX.- El Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) comunicó, el miércoles 7 de septiembre por la noche, que reanudará sus operaciones normales luego de levantar las medidas de emergencia, aunque alentó a los usuarios para reducir el uso de la electricidad.

El ERCOT que le presta servicio a más de 26 millones de usuarios, comunicó anteriormente la activación de un nivel de Energy Emergency Alerts 2 (EEA 2), porque las reservas operativas continúan cayendo.

Esta EEA 2 se emite cuando las reservas operativas de la red han caído por debajo de los 1.750 megavatios (MW), y no puede recuperarse en 30 minutos. Por ende, ERCOT puede solicitar cortes programados si la demanda no es reducida, o no se pueda sumar más energía a los generadores.

En este sentido, el operador de la red eléctrica había advertido sobre los posibles cortes de energía. Motivo por el cual había pedido conservación de energía debido a las altas temperaturas, la subida del aumento de energía, ausencia de viento y disminución de energía solar.

