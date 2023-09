Huracán Lee avanza hacia el norte de Estados Unidos y este de Canadá

Canadá.- El huracán Lee avanza hacia el norte de Estados Unidos, Nueva Inglaterra y el este Canadá el viernes 15 de septiembre, amenazando con traer lluvias torrenciales, vientos poderosos y marejadas ciclónicas potencialmente mortales para las zonas afectadas durante el fin de semana.

De acuerdo al Canadian Hurricane Centre (CHC) el huracán Lee se debilitará para convertirse en una fuerte tormenta tropical antes de tocar tierra. Se estima que Lee tocará tierra en el suroeste de Nueva Escocia como una tormenta tropical el sábado por la noche.

Ver más: NASA confirma que verano 2023 fue el más caluroso desde 1880

Por ahora, se estima que caigan unos 10 cm (4 pulgadas) de lluvia y producir vientos de hasta 97 km/h (60 millas por hora) en algunos sitios. Como consecuencia las autoridades de Estados Unidos y canadienses instaron a los residentes a tomar las previsiones para posibles inundaciones y cortes eléctricos.

Michelle Wu, alcaldesa de Boston en un comunicado dirigido a los 650.000 residentes de la ciudad explicó, «Por favor, planifique con anticipación permanecer en casa si es posible el sábado y verifique a sus seres queridos y vecinos».

Tropical storm conditions and coastal flooding are expected to begin in southern New England within the Tropical Storm Warning area this afternoon, and spread northward along the coast of New England and over portions of Atlantic Canada through Saturday. These conditions are… pic.twitter.com/CeK4glnywe

— National Weather Service (@NWS) September 15, 2023