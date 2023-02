Policía difunde nueva foto de Madalina Cojocari

Charlotte, NC.- La policía de Cornelius difundió una nueva foto de Madalina Cojocari, una niña de 11 años desaparecida desde hace casi tres meses en Carolina del Norte.

El caso de Madalina generó gran conmoción en el estado. Su madre reportó la desaparición el 15 de diciembre de 2022; sin embargo, no sabía sobre su paradero desde el 23 de noviembre.

El último registro público de la niña es el de un video del 21 de noviembre de la cámara del autobús escolar.

El Departamento de Policía de Cornelius, el SBI y el FBI continúan buscando a Madalina.

“Los detectives están trabajando incansablemente y están siguiendo muchas pistas para llevar a Madalina a casa”, dijo la policía en sus redes sociales. La publicación estaba acompañada de una nueva foto de la niña.

It has been 85 days since Madalina was last seen getting off her school bus on November 21, 2022. It has been 61 days since Cornelius PD learned on December 15, 2022, Madalina was missing.

If you have information that could help #FindMadalina, please call CPD at 704-892-7773. pic.twitter.com/8toQgBsgcS

— Cornelius Police Department (@CorneliusPD) February 14, 2023