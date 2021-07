Medicaid se une a NCCARE360, ¿qué significa esto?

Raleigh, NC.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte anunció que los cinco planes de salud prepagos de Medicaid del estado se han unido a NCCARE360, la primera red de atención coordinada a nivel estatal que conecta a las personas con los servicios y recursos locales.

Planes de salud AmeriHealth Caritas North Carolina Inc., Carolina Complete Health Inc., Healthy Blue of North Carolina Inc., UnitedHealthcare of North Carolina Inc. y WellCare of North Carolina Inc. se han unido a la red NCCARE360. Utilizarán la plataforma para coordinar cuidado de las personas. También para promover la equidad y abordar los factores sociales que influyen en la salud de sus miembros.

“NCCARE360 es fundamental para el objetivo del departamento de proporcionar eficazmente la salud, no sólo la atención médica, abordando los factores médicos y no médicos de la salud, incluyendo la vivienda, la alimentación, el transporte y la seguridad interpersonal”, dijo Dave Richard, Secretario Adjunto de NC Medicaid. “Los planes de salud de Medicaid utilizarán NCCARE360 para ayudar a abordar las necesidades de recursos insatisfechas de sus miembros y fortalecer las asociaciones entre los proveedores de atención médica y sus comunidades”.

NCCARE360 es parte de la iniciativa Oportunidades Saludables de NCDHHS. Permitirá que los planes de salud hagan referencias electrónicas; se comuniquen en tiempo real; compartan de forma segura la información de los clientes; y hagan un seguimiento de los resultados. Los miembros de la comunidad pueden buscar en el repositorio de NCCARE360 de más de 10.000 servicios locales en nccare360.org/resources.

“Estamos muy contentos de tener los planes de salud de NC Medicaid en la red NCCARE360. La asociación conectará mejor a los miembros de Medicaid de Carolina del Norte con los servicios comunitarios integrales que necesitan. Y, en última instancia, ayudará a construir comunidades más saludables y equitativas”, dijo Kelly Calabria, CEO y Presidente de la Foundation for Health Leadership and Innovation, que supervisa y administra NCCARE360.

Asimismo, desde el desarrollo de la red estatal de NCCARE360, los proveedores han realizado más de 130.000 referencias electrónicas. De esta manera conectó a las personas y las familias con los recursos que necesitan para mantenerse saludables.

“Esta es una asociación importante. Está diseñada para mejorar los resultados de salud de más de 1.6 millones de los beneficiarios de Medicaid del estado. Hace un ajuste natural para cada uno de los cinco planes de salud de atención administrada de Medicaid del estado”, dijo Peter Daniel, Director Ejecutivo de la Asociación de Planes de Salud de Carolina del Norte. “Estamos orgullosos de ser parte de esta red”.

Puede encontrar más información sobre la transición a NC Medicaid Managed Care ingresando AQUÍ.

Por Nota de prensa

