cmpd-investiga-robos-a-hispanos

Charlotte, NC.- Recientes robos a hispanos en la ciudad de Charlotte tienen a la policía alerta e investigando para capturar a los sospechosos.

El Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD, por sus siglas en inglés) precisó que desde el 1 de abril han ocurrido al menos 11 hechos de este tipo que abarcan varias divisiones, incluidas Eastway, Hickory Grove, Independence y North.

Los robos a hispanos están ocurriendo especialmente en la noche y temprano en la mañana en áreas de estacionamiento de complejo de apartamentos.

La policía también dijo que los sospechosos en estos casos podrían ser personas hispanas.

