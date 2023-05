clt-airport-espera-miles-de-viajeros-este-fin-de-semana

Charlotte, NC.- Fin de semana del Memorial Day se traduce en un aumento de los viajeros. El Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas está preparado para este desafío.

El gobierno federal ha adelantado que este año se espera la mayor cantidad de viajeros en el país desde que comenzó la pandemia.

El aeropuerto de Charlotte contará con personal adicional en el vestíbulo para guiar y ayudar a los pasajeros.

La recomendación a los pasajeros es reservar estacionamiento en línea y estar dentro de la terminal al menos dos horas antes de un vuelo nacional y tres horas antes de un vuelo internacional.

Los tiempos de espera de seguridad pueden alcanzar hasta 45 minutos durante las horas pico.

#CLTairport is expecting approximately 142,000 passengers to begin their Memorial Day trips today through Tuesday in addition to the approximately 295,000 connecting passengers. Be sure to plan ahead, arrive early and book parking online. Read more: https://t.co/YaJgo6VV0w pic.twitter.com/INjCOUalZd

— CLT Airport (@CLTAirport) May 25, 2023